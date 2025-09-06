Gündem

Yürürken Başına Briket Düştü

yururken-basina-briket-dustu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Hürriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir erkeğin başına, inşaat halinde olan bir binadan briket düştü.

YARALANAN KİŞİYE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların müdahaleleri ile yerden kaldırılan yaralı, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı.

HASTA DURUMU VE POLİS İNCELEMELERİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme çalışmalarına başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Araca Benzin Dolduruldu, Zarar Görmedi

Samsun'da dizel aracı için yanlışlıkla 54 litre benzin dolduran sürücü, motora zarar vermemek için kontağı çalıştırmadı.
Gündem

Tokat’ta Araç Kazası Güvenlik Kamerasında

Tokat'ta hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.