Yürürken Başına Briket Düştü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Hürriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir erkeğin başına, inşaat halinde olan bir binadan briket düştü.

YARALANAN KİŞİYE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların müdahaleleri ile yerden kaldırılan yaralı, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı.

HASTA DURUMU VE POLİS İNCELEMELERİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme çalışmalarına başladı.