Yusuf Akçiçek İçin Rekor Bonservis İsteniyor!

YUSUF AKÇİÇEK’İN YÜKSELEN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin son dönemlerde sergilediği dikkat çekici performansla öne çıkan genç stoperi Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın önde gelen takımlarının ilgisini çekiyor. Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre; Bayern Münih’in scout ekibi, Yusuf Akçiçek’i derbide bizzat izleme fırsatı buldu.

REKOR BEDEL İDDİALARI

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu’nu Brighton’a 30 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Sarı-lacivertli ekibin, Yusuf Akçiçek’i ise rekor bir bedelle uğurlamak istediği öne sürülüyor.