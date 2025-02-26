Gündem

Yusuf Akçiçek İçin Rekor Bonservis İsteniyor!

yusuf-akcicek-icin-rekor-bonservis-isteniyor

YUSUF AKÇİÇEK’İN YÜKSELEN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin son dönemlerde sergilediği dikkat çekici performansla öne çıkan genç stoperi Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın önde gelen takımlarının ilgisini çekiyor. Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre; Bayern Münih’in scout ekibi, Yusuf Akçiçek’i derbide bizzat izleme fırsatı buldu.

REKOR BEDEL İDDİALARI

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu’nu Brighton’a 30 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Sarı-lacivertli ekibin, Yusuf Akçiçek’i ise rekor bir bedelle uğurlamak istediği öne sürülüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Savaş’tan İmamoğlu’na ÖSYM Eleştirisi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na, diploma tartışmaları üzerinden eleştirilerde bulundu ve tartışma yapmasının imkânsız olduğunu vurguladı.
Gündem

Lütfü Savaş’tan İmamoğlu’na ÖSYM Eleştirisi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunarak, diplomasıyla ilgili sıkıntılar yaşandığını vurguladı. Savaş, İmamoğlu'nun adaylığına da atıfta bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.