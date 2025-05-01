Yusuf Tekin: Tatil Değişikliği Yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınına katılarak eğitimle ilgili güncel konulara dair bilgi verdi. Okulların erken kapanıp kapanmayacağına dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, bunun hukuken mümkün olamayacağını ifade etti. Tekin, “Bilmeyenler diyorlar ki şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı.” diyerek mevcut yılın 180 gününü tamamlamanın zorunlu olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, yükseköğretime geçiş ve temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavlarının da bu takvime göre düzenlendiğini belirtti. “Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok” ifadesini kullanarak erken tatil planları hakkında hiçbir niyetlerinin olmadığını sana duyurdu.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Yükseköğretime erişimin arttığını ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun lise sonrası üniversiteye devam ettiğini belirterek, bu durumun sanayi ve hizmet sektöründe nitelikli eleman bulmakta sorunlar yarattığını ifade etti. Bakanlık olarak bu tartışmalara yakın ilgi gösterdiklerini belirten Tekin, zorunlu eğitimin süresiyle ilgili henüz bir karar alınmadığını, bu konunun ticaret ve sanayi odalarında tartışıldığını söyledi. “Biz bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz.” diyen Tekin, üzerinde uzlaşılmış konuları ilgili siyasi mekanizmalarla istişare edip değerlendireceklerini de vurguladı. Şu anda alınmış herhangi bir karar olmadığını ve sadece mevcut tartışmaları izlediklerini belirtti.