Yusufeli Barajı’nda Eski Anılar Yeniden Görünüyor

ARTVİN’DE YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKAN TARİH

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi devam ediyor. Baraj inşaatı esnasında ilçe merkezi ile 7 köy sular altında kalıyor ve mahalle halkı yeni yerleşim alanlarına taşınıyor.

SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ TARİHİ YERLERİ GÖRÜNÜR HALE GETİRİYOR

Baraj su seviyesinin bazı bölgelerde düşmesi ile su altında kalmış olan eski yerleşim alanları yeniden gözler önüne çıkıyor. Yaz tatiline memleketine gelen bireyler, bu alanlarda eski anılarını canlandırma fırsatı buluyor.

SERHAT İNCE’NİN DUYGUSAL DALIŞI

İlçede yaşayan profesyonel yüzücü Serhat İnce, baraj gölüne dalıp hem serinliyor hem de geçmişteki anıları tazeliyor. İnce, suya gömülen evlerin odalarından geçerek dalışını gerçekleştiriyor. Su yüzeyine ulaşan minaresi bulunan caminin üzerinden geçerken, dipte kalan evler arasında kulaç atmanın tadını çıkarıyor.

DUYGULARINI PAYLAŞIYOR

İnce, Çeltikdüzü köyünde su altında kalan minareyi işaret ederek, duygularını şu şekilde dile getiriyor: “Buraya geldiğimizde bir yandan yüzme keyfi yaşıyoruz, diğer yanda da çok duygusal anlar yaşıyoruz. Zamanında komşuların çay içmeye gittiği yerlerde, suyun içinden bir balkondan diğer evin camına, çatıdan odalara dalarak anıları yad ediyorum.”