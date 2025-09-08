Yuvacık Barajı Su Seviyesi Yüzde 31

KOCAELİ’NİN SU SORUNU

Kocaeli’nin gündeminde en dikkat çeken konu olan ‘susuzluk’ durumu sürüyor. İl Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) son verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteye sahip Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranı, bu gün yüzde 31 olarak ölçüldü. Kentin su ihtiyacını karşılayan diğer önemli bir kaynak olan Namazgah Barajı’nın su seviyesi ise yüzde 39 düzeyinde yer alıyor.

BARAJ SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin azalması, baraj yapımından önce ulaşım amacıyla kullanılan tarihi köprüyü yeniden görünür hale getirdi. Bu durum, hem çevre hem de tarih açısından dikkat çekici bir hale geliyor.

TASARRUF VE UYARI

İSU, suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik çağrılarını resmi sosyal medya hesapları üzerinden aktarmaya devam ediyor. Kurumun X hesabından yapılan açıklamada, “Yaşamın kaynağı sudur, suyu korumak geleceğimizi korumaktır.” ifadesi kullanıldı. Bu durum, su tüketimini azaltmanın önemine dikkat çekiyor.