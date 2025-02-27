Yüz Binlerce İşçiye Zam Talebi Sunuldu

KAMU İŞÇİLERİNİN ÜCRETLERİ İÇİN ORTAK TALEP

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026 yıllarında kamu işçilerinin maaş artışlarının belirlenmesi için hazırlanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti.

600 BİNDEN FAZLA İŞÇİYİ KAPSIYOR

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 600 binden fazla işçiyi etkileyen talep taslağı, toplamda 21 maddeden oluşuyor. Taslakta ilk olarak kamuda günlük yasal en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılması talep ediliyor. Günlük en düşük ücret artışının ardından, çalışanlara kıdem zammı verilmesi ve bu rakamın 2025’in ilk yarısında yüzde 50 oranında artırılması isteniyor.

Her iki konfederasyon, 2025 yılı ikinci yarısı ve 2026’nın ilk ve ikinci yarısında ücretlere yüzde 25 zam yapılmasını, ayrıca her dönemde ek olarak yüzde 10 refah payı verilmesini talep ediyor. Eğer talep edilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa, işçilere bunun sonucunda oluşacak enflasyon farkının ödenmesi talep ediliyor.