“Yüzde 30’un Altına Enflasyon Bekleniyor”

Ekonomi alanında gerçekleşen önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda kapsamlı açıklamalarda bulundu.

ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ YOLU

Yılmaz, Türkiye’nin uzun zamandır tartıştığı ‘orta gelir tuzağı’ndan çıkış stratejisini dile getirerek, bu yıl ilk defa yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçiş için somut adımlar atıldığını duyurdu. Bunun sadece rakamsal bir değişiklik olmadığını belirten Yılmaz, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin niteliksel bir dönüşüm sürecine girdiğini de gösteriyor. Hedefimiz, yüksek gelirli ülke konumunu kalıcı hale getirmek” diye konuştu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yılmaz, hayat pahalılığıyla etkin mücadele sürdürdüklerini ifade ederek, “Bir taraftan makul düzeyde büyümeyi devam ettiriyoruz, diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz” dedi. 2023 yılında enflasyonun yüzde 65 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, 2024 yılının sonunda bu oranın yüzde 44’e düşeceğini belirtti. Haziran 2024 itibarıyla kesintisiz bir düşüş yaşandığını ve yıllık bazda 42,5 puanlık bir azalma sağlandığını açıkladı. Yılmaz, “2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

BÜYÜME HEDEFİ VE GÖRÜŞLERİ

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen dirençli bir yapı sergilediğini dile getirdi. 2024 yılında ekonominin yüzde 3,3 büyüyeceğini, 2025’in ilk yarısında ise yüzde 3,6’lık bir büyüme kaydedileceğini belirtti. Yıl sonu için de yüzde 3,3 büyüme öngördüklerini ifade etti. “Dünya genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin yakaladığı büyüme oranı oldukça makul ve dezenflasyon politikalarımızla tutarlıdır” dedi.