Yüzde 50 Zam Yolda!

VERGİ DÜZENLEMESİ UYGULAMALARI BAŞLIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni vergi düzenlemesiyle büyükşehirlerdeki taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçları için yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek olan bu uygulama, büyükşehir sınırları içinde ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri kapsıyor. Bu doğrultuda; taksiciler, minibüsçüler, halk otobüsü ve servis aracına sahip olanlar, basit usulden gerçek usule geçerek vergi yükümlülüğü altına girecek. Büyükşehir dışında kalan illerdeki esnaf ise mevcut basit usulde kalmaya devam ediyor.

MALİYETLERDE CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR

2023 seçimleri sırasında basit usule dahil edilen esnaf, yeni düzenleme ile fiş kesip KDV ödeyecek. Ayrıca beyanname harcı ve muhasebe giderleri gibi ek maliyetlerle karşılaşacaklar. Bu da yılbaşı itibarıyla taksi ve dolmuş tarifelerinde artış olmasını kaçınılmaz hale getiriyor.

GERÇEK USULÜ GEÇİŞLE VERGİ YÜKÜ ARTIYOR

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, gerçek usule geçiş ile birlikte taksici ve dolmuşçuların vergi yükü sıfırdan yüzde 50’ye kadar yükselebiliyor. Örneğin, yıllık 600 bin lira net kazancı olan bir taksici, Gelir Vergisi, KDV ve stopaj ile toplamda 292 bin lira vergi ödemek zorunda kalıyor.

FİYATLARDA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Artan maliyetler yüzünden esnafın fiyatları yükseltme ihtimali gündeme geliyor. Bu durum, yolcular için yeni tarifelerin kaçınılmaz olabileceği anlamına geliyor.