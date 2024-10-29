Yüzyıllar Sonra Keşfedilen Maya Şehri

MAYA UYGARLIĞINA AİT ŞEHİR KEŞFEDİLDİ

Yüzyıllar boyunca gizli kalmış bir maya uygarlığına ait antik şehir, arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Bu şehir, MS 250-900 döneminde altın çağını yaşadıkça, o dönemin belli başlı yapılarıyla dolup taşan bir merkez oldu. İspanyol işgali sonrasında bu uygarlığın kaderi değişti ve şehir uzun bir süre unutuldu.

6 BİN 674 YAPI ORTAYA ÇIKTI

Keşif süreci ile birlikte şehirde yapılan kazılarda 6 bin 674 yapı bulundu. Bu yapılar, maya uygarlığının mimari becerisini ve günlük yaşamına dair ipuçlarını gün ışığına seriyor. Arkeologlar, bu bulguların, maya kültürünün daha önce bilinen sınırlarını genişleteceğini ve uygarlığın karmaşık yapılarını daha iyi anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor.