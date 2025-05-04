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ZAFER PARTİSİ PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA AÇILDI

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YENİ SORUŞTURMA DUYURUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu soruşturmanın, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen gerçekleştirildiğini aktardı.

TEPKİLERİN NEDENİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar tepki çekmişti. Bu durum, toplumsal bir tartışma başlatarak geniş bir yankı bulmuştu.

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