Zafer Partisi Paylaşımında Soruşturma Başlatıldı

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hakkında bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendiliğinden başlatıldığını belirtti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, çeşitli tepkilere yol açmıştı.