MOSKALİK’İN ÖLÜMÜ VE OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLAR

Rusya’da Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik’in park halindeki bir araçta meydana gelen el yapımı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu suikastte Ukrayna istihbaratının parmağının olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Zaharova, “Moskalik’in, doğu Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik Minsk Temas Grubu ve Normandiya Dörtlüsü platformlarında görev yaptığı döneme dayanan bağları göz önüne alındığında, Ukrayna istihbarat servislerinin bu suikaste dahil olmuş olabileceğine dair gerekçeler mevcut” şeklinde konuştu.

KİEV YÖNETİMİNİN TUTUMU

Ayrıca Zaharova, Kiev yönetimini suçladı ve “Kiev rejimi, Rusya ile askeri çatışmayı tırmandırmayı tercih ediyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için sunulan yapıcı önerileri sorumsuzca görmezden geliyor” dedi. Bu açıklamayla birlikte, Moskalik’in ölümünün ardından ortaya çıkan iddiaların arka planında Kiev yönetiminin sorumluluğunun olabileceğini vurguladı. Zaharova, Moskalik’in ailesine ve yakınlarına taziyelerini gönderdiğini belirtti.

SUİKASTE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

Olay yerinde bir soruşturma ekibinin incelemelerine devam ettiği aktarıldı. Zaharova, olayla ilgili olarak “Elde edilen bilgilere göre, patlama, tahrip edici unsurlar içeren el yapımı bir patlayıcının infilak etmesiyle meydana geldi. Olayla ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi tarafından bir ceza soruşturması başlatılmıştır” açıklamasını yaptı. Bu gelişmeler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin daha da artabileceğini gösteriyor.