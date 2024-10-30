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Ekonomi

Zam Haberi Doğru Mu?

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ZAM İDDİALARI YERSİZ

Elektrik ve doğalgaza ocak ayında zam geleceğine dair söylentiler son zamanlarda gündemdeydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu konuda bir gündemlerinin olmadığını belirtiyor. Bayraktar, ocak ayında tüketimin aynı olması halinde aynı faturaların geleceğini ifade ediyor.

EPDK DÜZENLEMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakan Bayraktar, EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) düzenlemesinin yüksek tüketim grubuna yönelik olduğunu ve bu gruptakilerin maliyetin yansıtılacağını söylüyor. Ekim ayının ilk hafta yaptığı açıklamada ise, “Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak.” demişti.

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