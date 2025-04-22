Zam Oranı Beklenenden Daha Yüksek Olacak

MEMUR VE EMEKLİLER TEMMUZ 2025 ZAMMI İÇİN BEKLENTİLERİ

Memur ve emekliler, Temmuz 2025 zammı için dikkatle Ankara’yı izliyor. Enflasyon rakamlarının şu ana kadar tahminlerin üzerinde gelmesi, Temmuz zammının beklenenden yüksek olacağını gösteriyor. Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, son üç aylık enflasyon verilerine dayanarak Temmuz 2025 zammına dair öngörülerini paylaştı. Erdursun, eriyen maaşlara vurgu yaparak seyyanen zam, intibak ve refah payı taleplerinin de önemine dikkat çekiyor.

TEMMUZ’DA EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında altı aylık enflasyon beklentisi, son zamanlarda ülkemizdeki siyasi gelişmelerle birlikte dünya genelinde yaşanan olaylar sonrasında daha yüksek bir rakama ulaşacak gibi görünüyor. Önceden altı aylık enflasyonun yüzde 15 civarında olacağı tahmin ediliyordu; ancak şu anda yüzde 20’lere yakın bir enflasyon bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama olarak yüzde 20 civarında bir artış yapılacağı öngörülüyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ

Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ise yüzde 17-18 aralığında olabiliyor. Diğer emekli aylıklarının da benzer oranda artacağı düşünülmekte. En düşük emekli aylığı rakamının ise 14 bin 469 TL’den 17 bin 250 TL-17 bin 500 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu artışın diğer emekli aylıklarına da yansıyacağı belirtiliyor.