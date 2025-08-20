Zam Teklifi Hakeme Taşınıyor

BÜYÜK UZLAŞMAKSIZLIK YAŞANDI

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde talep ettikleri zam oranını hükümetten alamadı. Memur-Sen, süreç son günlerine yaklaşırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine taşıma kararı aldı. Hükümetin önerdiği zam oranları ise 2026 yılı için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7, 2027 yılı için ilk altı ayda %4 ve ikinci altı ayda yine %4 olarak belirlendi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinde sunulan 1.000 TL’lik taban aylığı artış teklifi de tekrar gündeme geldi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Bundan sonraki aşamada taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun yapılmasının ardından kurul, “oransal zam” konusunda toplanacak. 11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alacak. Yasaya göre, kurul memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yılları için zam oranlarını 31 Ağustos’a kadar belirleyecek.