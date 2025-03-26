Zamlar Akaryakıt Fiyatlarını Yükseltiyor

MOTORİN ZAMMININ ETKİLERİ

Gece yarısı yürürlüğe giren 1 lira 42 kuruşluk artışla motorin fiyatları, özellikle nakliye ve ticari araç kullanıcıları için önemli bir yük oluşturuyor. Brent petrol fiyatlarındaki küresel artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bu zammın ana sebepleri olarak öne çıkıyor. ÖTV oranlarındaki yükseliş de fiyatların daha da artmasına neden oluyor. Sürücüler, bu artışın günlük yaşam ve iş maliyetlerine nasıl yansıyacağını merak ediyor.

LPG’YE ZAM SINYALİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin zammının ardından LPG’ye de artış gelmesi bekleniyor. 28 Mart itibarıyla LPG litre fiyatına 65 kuruş zam yapılması öngörülüyor. LPG’li araç sahipleri, bu durumla birlikte yakıt bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Zam dalgasının devam edip etmeyeceği ise piyasaların seyrine bağlı.

İSTANBUL’DA FİYATLAR YAKAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul’da akaryakıt fiyatları, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda farklılık gösteriyor. 26 Mart itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde:

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

Avrupa Yakası’nda LPG fiyatlarının Anadolu’ya göre daha yüksek olması dikkat çekerken, motorin zammı her iki yakada da hissedildi.

ANKARA’DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Başkent Ankara’da da akaryakıt fiyatları zamdan etkilendi. 26 Mart güncel fiyatlar şu şekilde:

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

Motorin fiyatları, Ankara’da 47,57 TL ile İstanbul’un Avrupa Yakası’nı geride bıraktı ve sürücüler için ciddi bir maliyet unsuru haline geldi.

İZMİR’DE REKOR FİYATLAR

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir’de kaydedildi. 26 Mart itibarıyla:

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL

Turizm ve nakliye sektörünün yoğun olduğu İzmir’de bu artışlar, hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri zorlayacağa benziyor.

ZAMLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve döviz kuru değişimlerinin akaryakıt fiyatlarını önümüzdeki dönemlerde de etkileyebileceğini ifade ediyor. ÖTV artışlarının kalıcı bir baskı unsuru oluşturduğunu belirten analistler, “Yeni zamlar kaçınılmaz olabilir” uyarısında bulunuyor. Özellikle küresel piyasalardaki belirsizlik, fiyatların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.