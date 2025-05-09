Zanlılar, Adliyeye Sevk Edildi

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Gaziantep merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 7 Mayıs’ta 47 ilde toplam 222 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİ BELİRLENDİ

Zanlıların deşifre olmamak amacıyla bir araya gelmedikleri öğrenildi. Ayrıca, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplara götürdükleri ve görüşmelerini internet üzerinden farklı haberleşme programları aracılığıyla gerçekleştirdikleri tespit edildi. Toplantılarını çevrim içi olarak yaptıkları da dikkat çekti.