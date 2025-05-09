Zanlılar, Adliyeye Sevk Edildi

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Gaziantep merkezli olarak gerçekleştirilen ve 47 ili kapsayan operasyonlarda 222 şüpheli gözaltına alınmıştı. Elde edilen bilgilere göre, zanlıların deşifre olmamak amacıyla bir araya gelmedikleri ve üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim vermek üzere yurt dışındaki kamplara götürdükleri belirleniyor.

GÖRÜŞMELERİ ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR

Toplantılarını çevrim içi olarak gerçekleştiren zanlıların, görüşmeleri ise internet tabanlı çeşitli haberleşme programları üzerinden yaptığı tespit edildi. Bu durum, operasyonun kapsamı hakkında daha fazla bilgi sağlıyor ve zanlıların faaliyetlerine dair detayları ortaya koyuyor.