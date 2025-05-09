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Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

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ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Gaziantep merkezli olarak 47 ilde 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 222 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, deşifre olmamak amacıyla bir araya gelmedikleri, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplarına götürdükleri, iletişimlerini ise internet tabanlı farklı haberleşme programları üzerinden sağladıkları ve toplantılarını çevrim içi yaptıkları belirlendi.

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