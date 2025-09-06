Zastava 1100 15 Bin Euro’ya Satıldı

ALMAN İŞÇİ VE ZASTAVA 1100’ÜN HİKAYESİ

Abidin Bostancı’nın babası Hüseyin Bostancı, 1980’li yıllarda çalıştığı yerden alacaklarıyla Fiat lisanslı Zastava 1100 model bir otomobil satın aldı. Yugoslavya’da polis aracı olarak kullanılmış bu Zastava 1100, 1981 yılında memleketi Karabük’ün Yenice ilçesindeki Şirinköy köyüne getirildi. Birkaç kez kullanılan araç, ardından garaja çekildi. Üzerine branda çekilen otomobil, yaklaşık yarım asır boyunca kapalı garajda titizlikle korundu.

TAMAMEN ORİJİNAL DURUMDA

Sadece 23 bin kilometreye sahip olan bu Zastava 1100, yıllar boyunca herhangi bir değişiklik geçirmeden tamamen orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı. Araç, boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamıyla adeta zamanla yarışıyor. Uzun süreli koruma sayesinde çürümeye, paslanmaya ve deformasyona uğramadı. Nihayetinde bu araç, 15 bin Euro bedelle yeni sahibine satıldı.

ARACIN GEÇMİŞİ VE ÖNEMİ

Abidin Bostancı, aracın Türkiye’ye 1981 yılında geldiğini belirterek, “Almanya’dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz duruyor. Çok sağlamdır.” açıklamasında bulundu. Bostancı, böylece aracın Türkiye’de tek, Avrupa’da ise benzerinin olmadığını ifade etti.