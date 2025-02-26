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Zehra Güneş’ten Büyük Transfer Hamlesi!

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ZEHRA GÜNEŞ’TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer dönemi boyunca Fenerbahçe Medicana ile anılan Zehra Güneş, iddialara son noktayı koydu. VakıfBank, yıldız oyuncusunu bırakmadı ve ona kaptanlık gibi önemli bir sorumluluk vererek ödüllendirdi. Böylelikle sarı-lacivertlilerin transfer planları da boşa çıkmış oldu.

KUPA AVCISI ZEHRA GÜNEŞ

Zehra Güneş, VakıfBank kariyerinde gerçek bir kupa avcısına dönüştü. Milli yıldız, 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası ile toplamda 16 kupa kazandı. Başarılarına yenilerini eklemeye ise hazır görünüyor.

VAKIFBANK’TAN BİR DİĞER BOMBANIN AÇIKLAMASI

VakıfBank’tan gelen bir diğer önemli haber, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan’ın sözleşmelerinin uzatılması oldu. Sarı-siyahlı ekip, güçlü kadrosuyla yeni sezonda rakiplerine sahayı dar etmeye kararlı bir şekilde hazırlanıyor.

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