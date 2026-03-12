Zehra Üzüm’ün Cesedi Babasının Hobi Bahçesinde Bulundu

Evinden 2 Mart’ta ayrılan Zehra Üzüm’ü bulamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdikten sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu gelişme üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi.

HOBİ BAHÇESİNDE KEŞFEDİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler ve güvenlik kameralarının gözden geçirilmesi sonucunda, Üzüm’ün cansız bedeninin, kayıp başvurusu yapıldıktan sadece iki gün sonra intihar eden babası A.Ü’ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olduğu belirlendi. Zehra Üzüm’ün cesedi, kesin ölüm nedeninin otopsi ile tespit edilebilmesi adına hastane morguna götürüldü.

