Zelenski: 15 Mayıs’ta Putin’i Bekliyorum

ZRİXİYETİNİ VE TESİSATINI BÜYÜTEN ZELENSKİ’NİN ATEŞKES TALEBİ

Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rusya’nın lideri Vladimir Putin’e 15 Mayıs tarihinde İstanbul’da doğrudan görüşme önerisinde bulundu. Zelenski’nin “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i şahsen bekleyeceğim” ifadesi, uluslararası basında büyük yankı buldu. Yaklaşık üç yıldır süren savaşta önemli bir dönüm noktası olabilecek bu çağrı, dünya genelinde Türkiye’ye olan dikkatleri artırdı. Ancak Zelenski, görüşmeler öncesinde tam ve kalıcı bir ateşkes talep etti.

ATEŞKES ŞARTIYLA DİPLOMASİYİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Zelenski, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir mesajda, “Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz,” diyerek Rusya’ya açık bir mesaj ulaştırdı. Ukraynalı yetkililer, Zelenski’nin Rusya’nın ateşkes teklifini kabul etmese bile 15 Mayıs’ta Türkiye’de olacaklarını dile getirdi. Bu açıklama, Zelenski’nin diplomasiye açık olduğunu ve ateşkes olmadan müzakere masasına oturmayacağını gösteriyor. Zelenski, “Daha fazla ölümün anlamı yok,” diyerek savaşın sona ermesi için kararlılığını ifade etti.

DÜNYA BASININDA GÖRÜŞMELER İÇİN HEYECAN

Zelenski’nin yaptığı çağrı, dünya medyasında geniş bir yankı buldu. Axios (ABD), “Zelenski, potansiyel görüşmeler için Türkiye’ye gidiyor,” başlığıyla haberini aktardı ve Ukraynalı bir yetkilinin “Zelenski, ateşkes olmasa bile Türkiye’de olacak” sözlerine yer verdi. The New York Times, Zelenski’nin ateşkes vurgusunu ön planda tutarak sosyal medya paylaşımını paylaştı. BBC (İngiltere), “Zelenski, Putin ile şahsen görüşmeye hazır,” derken, The Independent, “Zelenski, barış için Putin’i İstanbul’da bekliyor,” başlığını kullandı. Asya’dan The Straits Times (Singapur), Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisiyle bu hamleyi yaptığı bilgisini verirken, The Kyiv Independent (Ukrayna), “Acil ateşkes çağrısı yapan Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır,” başlığını tercih etti. Körfez’den Al Jazeera (Katar), Zelenski’nin ateşkes vurgusunu yineleyerek: “Tam ve geçici bir ateşkes olmadan görüşme olmaz,” sözlerine dikkat çekti. Hindistan’dan NDTV ve Afrika’dan News24, Zelenski’nin “Putin’i Türkiye’de bekleyeceğim” açıklamasını ön plana çıkardı.

PUTİN’İN TEKLİFİ VE TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Rusya lideri Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Moskova’da yaptığı açıklamada, 2022 yılında kesilen müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da, ön koşulsuz bir şekilde yeniden başlamasını önerdi. Ancak Putin, Avrupa liderlerinin 12 Mayıs’tan itibaren 30 günlük bir ateşkes talebini reddetti ve doğrudan görüşmeleri savundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Bu tarihi bir dönüm noktası, Türkiye tüm desteği sağlayacak,” diyerek Ankara’nın arabuluculuk rolünü pekiştirdi.