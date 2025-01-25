Zelenski’den Trump’a Barış Desteği Açıklaması

ZELENSKİ’NİN GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, başkent Kiev’de Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya geldi. İkili görüşmenin bitiminde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı sona erdirme girişimlerini desteklediğini aktardı.

MÜZAKERELERİN ÖNEMİ

Zelenski, Trump’ın bu konuda başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Savaşı noktalamak için yapılabilecek her türlü müzakereye Ukrayna’nın katılımının şart olduğunu vurgulayan Zelenski, “Müzakereler sadece Ukrayna ile yapılabilir. Aksi takdirde işe yaramayacak.” dedi.