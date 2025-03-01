Zelenski’den Trump’a Özür Yanıtı: İstemiyorum!

ZELENSKİ’DEN TRUMP’A YANIT

Zelenski, Trump ile arasında geçen tartışmayı değerlendirirken, “Başkan Trump’a ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Ancak özür dilememi gerektirecek bir şey yapmadığımı düşünüyorum,” dedi. “Trump bu savaşı bitirmek istiyor, buna müteşekkirim. Ama tüm saygımla, kimse bizden daha fazla barış istemiyor,” diyerek Ukrayna’nın adil bir barış anlaşması ve güvenlik garantileri arayışında olduğunu dile getirdi. İlişkilerin kurtarılabileceğine inandığını da ifade eden Zelenski, “Bu, iki başkandan öte, halklarımız arasındaki güçlü bir bağ,” ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY’A DÖNÜŞ VE GÖRÜŞMELER

Beyaz Saray’a dönebilme ihtimali sorulduğunda Zelenski, “Her şeyden önce barış istiyoruz. Bu yüzden ABD’deyim ve Trump’ı ziyaret ettim,” yanıtını verdi. Ancak, bu konudaki net bir sinyal vermemesi, gerginliğin diplomasi üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Zelenski’nin bu açıklaması, Trump ile ilişkilerde yeni bir dönem başlayıp başlamayacağı sorgusunu akıllara getirdi.

NATO VE UKRAYNA’NIN GELECEĞİ

Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili belirsizlikler de gündeme geldi. Zelenski, “Tüm ülkeler aynı fikirde değil. NATO olmazsa kimse zorlamıyor. O zaman Ukrayna’da bir NATO kuralım,” diyerek dikkat çekici bir öneri sundu. Bu çıkış, Ukrayna’nın güvenlik arayışında alternatif yollar aradığını gösteriyor olabilir.