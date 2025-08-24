Zelenski, Erdoğan’a Minnetini İletti

TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X platformu üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir teşekkür mesajı paylaştı. Zelenski, paylaşımında “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” ifadesine yer verdi.

STRATEJİK ORTAKLILIĞA VURGU

Ukrayna lideri, mesajında “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim” diyerek ortaklığın önemini vurguladı. Zelenski, barışın sağlanması için Erdoğan’ın kişisel çabalarına teşekkür ederek, “Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde devam etti.