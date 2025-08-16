Dünya

Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gideceğim

zelenski-pazartesi-gunu-abd-ye-gidecegim

ZELENSKİ WASHINGTON’A GİDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Zelenski, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bir buçuk saatten uzun sürdüğünü ifade ederek, ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğu mesajını verdi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME DESTEĞİ

Zelenski, aynı zamanda üçlü bir görüşmeyi desteklediklerini belirtti. Beyaz Saray’daki görüşmelerin, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından oldukça önemli olacağı değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ ZİYARETE KISITLAMA

Zelenski’nin son ABD ziyareti, Trump ile yaşanan tartışmalar nedeniyle planlandığı gibi sona erememişti. Son olarak, 28 Şubat 2025 tarihinde Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Trump ile gerilim dolu bir görüşme gerçekleştirdi. Bu sırada, planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı da gerçekleşemedi. Görüşme, beklenmedik şekilde erken tamamlandı.

ÖNEMLİ

Dünya

Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gideceğim

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump ile Washington'da görüşeceğini açıkladı. Bu, gergin bir görüşmenin ardından Zelenski'nin Amerika'ya yaptığı ilk ziyaret olacak.
Gündem

Bakanlık İzin Olmadan Kiralayacak! Dikkat!

Yeni düzenleme 1 Eylül 2025’te başlayacak; ekilmeyen araziler kiralama imkanı sunacak. Arazi sahipleri, 45 gün içinde itiraz etme hakkına sahip olacak ve kira gelirleri doğrudan hesaplarına yatırılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.