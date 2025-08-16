Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gideceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gelecek pazartesi günü Washington ziyaretinde bulunarak ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenski, Trump ile olan telefon görüşmesinin bir buçuk saatten daha uzun sürdüğünü belirtti ve ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunun altını çizdi.

ukrayna Üçlü Zirve İstiyor

Ukraynalı lider, ayrıca üçlü bir görüşmeyi desteklediklerini de ifade etti. Beyaz Saray’daki bu temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.

zelenski’nin son abd ziyareti

Zelenski’nin son ABD ziyareti, Trump ile olan konuşması nedeniyle planlandığı gibi gitmemiş ve erken sona ermişti. Son olarak, Trump ile 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’da gerçekleşen Oval Ofis görüşmesinde oldukça gergin anlar yaşanmıştı. Bu ziyaret sırasında öngörülen maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleştirilmemişti, görüşme beklenmedik bir şekilde sona ermişti.