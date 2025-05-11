Zelenski, Putin’in İstanbul Teklifine Yanıt Verdi

ZELENSKİ’DEN PUTİN’E YANIT

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin’in yaptığı ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme önerisine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Zelenski, X hesabından İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir” ifadelerini kullandı. Zelenski, bu noktada bir adım daha atarak, “Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından, 12 Mayıs’tan itibaren – tam, kalıcı ve güvenilir – bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır.” şeklinde açıkladı.

PUTİN: GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIRIZ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz.” dedi. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde oynadığı rolü vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti. Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.