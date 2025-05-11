Zelenski, Putin’in İstanbul teklifine yanıt verdi

ZELENSKİ’DEN ATEŞKES YANITI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın lideri Vladimir Putin’in ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz olarak doğrudan görüşme teklifi üzerine sosyal medya üzerinden bir yanıt verdi. Zelenski, X hesabından yaptığı İngilizce ve Ukraynaca paylaşımında, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir” ifadelerini kullandı. Devamında, “Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından, 12 Mayıs’tan itibaren – tam, kalıcı ve güvenilir – bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır.” şeklinde sözlerine devam etti.

PUTİN’İN GÖRÜŞME TEKLİFİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün, Moskova’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” diyerek, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakereleri konusundaki rolüne de dikkat çeken Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.