Zelenski: Ruslar İstaNbul’da Planı Bilmiyor

BARIŞ MÜZAKERELERİ HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın İstanbul’da yapılması planlanan yeni barış müzakerelerinde hangi konuları gündeme getireceğine dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtti. Gece yaptığı geleneksel görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son durumu değerlendirerek, müttefik ülkelerle temas kurup, yeni diplomatik adımlara hazırlandıklarını ifade etti. Zelenski, “Şimdilik, Rusların İstanbul’da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim yok, Türkiye’nin yok, ABD’nin yok ve diğer ortakların da yok.” açıklamasında bulundu.

DİPLOMASİ VE ATEŞKES BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen Zelenski, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya’nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik,” diye konuştu.

CEPHEDEKİ SON DURUM

Zelenski, konuşmasında Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki son durum hakkında bilgi aldığını belirtti. Rusya’nın saldırılarını giderek artırarak sürdürdüğünü ve en ciddi çatışmaların Pokrovsk, Liman ve Kupyansk yönlerinde yoğunlaştığını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesindeki askeri harekatın devam ettiğini açıkladı.