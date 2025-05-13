Zelenski, Trump’ı İstanbul’a Davet Etti

Ukrayna-Rusya savaşında kritik bir dönüm noktası oluşturması beklenen görüşmelerin yaklaşmasıyla, dünya genelinin dikkati İstanbul’a yoğunlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, bu zirvede yalnızca Rus lider Vladimir Putin ile bir araya geleceği duyuruldu. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Zelenski’nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini Reuters’a açıkladı.

KREMLİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin, bu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Rus heyetinin İstanbul’daki görüşmeler için hazırlık yaptığını ifade etti. Açıklamada, Putin’in uygun gördüğünde Türkiye’deki görüşmelerde Rusya’yı kimin temsil edeceğine dair bilgilendirme yapılacağına yer verildi. Zelenski’nin “Türkiye’de sadece Putin’le görüşeceğim” sözleri ise üzerinde fazla yorum yapılmadı.

Ukrayna tarafı, Kremlin tarafından yapılan açıklamanın ardından Rusya’nın görüşmelere katılımını değerlendirerek, “Putin’in İstanbul’a gelmemesi, Rusya’nın savaşı bitirmek istemediğinin kesin işareti olacaktır.” şeklinde bir ifade kullandı.

ABD TEMSİLCİLERİ DE ZİRVEYE KATILACAK

Bu meseleyle ilgili üç kaynağın verdiği bilgilere göre, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Perşembe günü yapılması planlanan görüşmeye katılmak amacıyla İstanbul’a gelecek.

ZELENSKİ: TRUMP’I GÖRÜŞMELERE DAVET ETTİM

Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Trump’ı doğrudan görüşmelere katılması için İstanbul’a davet ettiğini fakat henüz bir yanıt almadığını belirtti. Trump’ın barış görüşmelerindeki varlığının Putin üzerinde olumlu bir etkisi olacağına dikkat çeken Zelenski, “Görüşme başarısız olursa bu Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını göstermiş olacak.” diye ekledi.

ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile öncelikle Perşembe günü Ankara’da bir araya geleceğini açıklayan Zelenski, Putin’in katılması durumunda İstanbul’a geçeceğini kaydetti.

ZELENSKİ İSTANBUL’DA OLACAK

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin’le İstanbul’da buluşmaya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın programının uygun olması durumunda görüşmelere katılacağının sinyalini verdi. Rusya cephesi ise zirveye katılımı ve katılım düzeyini henüz netleştirmedi.