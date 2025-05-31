Zelenski, Türkiye’ye Şükran Diledi

ZELENSKİ’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kiev’de bir araya geldiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Zelenski, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, adil ve kalıcı barış çabalarına sağladıkları destek için teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın barış sürecini baltalamaya çalıştığını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN ESİR TAKASI SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Zelenski, Türkiye’nin daha önce esir takası sürecindeki katkısına dikkat çekerek, “Türkiye’nin desteği bu süreçte önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER VE RUSYA’NIN TUTUMU

Görüşme sırasında, Ukrayna ve ortaklarının diplomatik girişimleri ele alındı. Zelenski, Rusya’nın ateşkes çağrılarına kulak tıkadığını ve yeni müzakere süreci için gerekli belgeleri iletmediğini belirtti. Bu tutum, barış sürecinin önündeki engelleri artırıyor.