Zelenskiy: “ABD İle Metal Anlaşmasına Hazırız”

ZELENSKİY’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra’daki Ukrayna zirvesinin ardından Stansted Havalimanı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli duyurular yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaşanan tartışmaların ışığında Zelenskiy, taraflar hazır olduğunda ABD ile nadir toprak metalleri konusunda bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik isteklerini dile getirdi. Zelenskiy, “Geçmişte ne olduysa, politikamız bunu devam ettirmek üzerine kurulu. Biz yapıcı bir yaklaşım sergiliyoruz. Eğer bir anlaşma imzalamayı kabul ettiysek, buna hazırız. Masada olan bu anlaşma, taraflar hazır olduğu anda hayata geçecek,” şeklinde konuştu. Ancak, yaşanan tartışmaların ardından Trump’a karşı herhangi bir pişmanlık ya da toprak tavizleri konusunda kesin bir yanıt vermekten çekindi. “Ben sadece Ukrayna’nın sesinin duyulmasını istiyorum,” diyerek ülkesinin durumunu vurguladı.

ABD İLE İLİŞKİLERDE İYİMSER BİR TABLO

Zelenskiy, 28 Şubat’ta Oval Ofis’te Trump ile yaşadığı gerilim hakkında da görüşlerini paylaştı. Anlaşmazlıkların geçici olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin devam edeceğine inandığını belirtti. “Görüşmeler yapıcı olursa, gelecekte olumlu sonuçlar alırız,” diyerek iyimser bir tablo çizdi. Yaşanan tartışmanın başlangıcında Trump, Zelenskiy’e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı’nı riske atıyorsunuz ve bu ülkeye karşı çok saygısızca,” demişti. Bu ifadeler, iki lider arasında büyüyen gerilimi gözler önüne seriyor.

Nadir toprak metalleri, teknoloji ve savunma sanayisinde kritik bir rol oynuyor. Bu anlaşmanın sonuçları ne olacak? Ukrayna ve ABD arasındaki ilişkiler hangi yöne evrilecek? Gelişmeleri takipte kalın!