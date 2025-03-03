Zelenskiy’den ABD Anlaşması İçin Hazırız Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra’da düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından Stansted Havalimanı’nda basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki gerilimli tartışmaların gölgesinde, Zelenskiy, tarafların hazır olduğunda ABD ile nadir toprak metalleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını belirtti. Zelenskiy, “Geçmişte ne olduysa, politikamız bunu devam ettirmek üzerine kurulu. Biz yapıcı bir yaklaşım sergiliyoruz. Eğer bir anlaşma imzalamayı kabul ettiysek, buna hazırız. Masada olan bu anlaşma, taraflar hazır olduğu anda hayata geçecek” dedi. Beyaz Saray’daki tartışma sonrası Trump’a yönelik pişmanlık ya da toprak tavizi gibi konularda net bir yanıt vermekten kaçındı. “Ben sadece Ukrayna’nın sesinin duyulmasını istiyorum” diyerek ülkesinin tutumunu ifade etti.

ABD İLE İLİŞKİLER DEVAM EDECEK

Zelenskiy, 28 Şubat’ta Oval Ofis’te Trump ile yaşadığı gerginlik hakkında da görüşlerini paylaştı. Bu tür anlaşmazlıkların geçici olduğunu ve iki ülke ilişkilerinin devam edeceğine inandığını söyledi. “Görüşmeler yapıcı olursa, gelecekte olumlu sonuçlar alırız” diyerek iyimser bir tablo çizdi. Tartışmanın başladığı olayda Trump, Zelenskiy’e sert sözlerle yüklenmiş ve “Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı’nı riske atıyorsunuz ve bu ülkeye karşı çok saygısızca” demişti. Bu sözler, iki lider arasındaki gerilimi ortaya koymuştu. Nadir toprak metalleri, teknoloji ve savunma sanayinde önemli bir rol oynuyor. Peki, bu anlaşma ne anlama geliyor? Ukrayna ve ABD arasındaki ilişkiler nasıl şekillenecek? Gelişmeleri takipte kalın!