Zelenskiy’den Putin’e Ateşkes Tepkisi

ZELENSKIY’DEN SAVAŞ AÇIKLAMALARI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla yapılan çalışmalara dair önemli bilgileri paylaştı. Görüntülü mesajında, ABD’nin önerdiği “30 günlük acil ateşkes” teklifinin üzerinden bir hafta geçtiğini, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den henüz bir yanıt almadığını aktardı. Zelenskiy, Putin’in bu tutumunun savaşa dair süreci uzattığını vurguladı.

ATEŞKES TEKLİFİNE YANIT YOK

Zelenskiy, ABD’nin sunduğu geçici ateşkes teklifinin yarın tam bir haftayı geride bırakacağını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, bu görüşmelerde ateşkes önerisinin de tartışıldığını söyledi. Ancak Putin’in sessizliği, barış çabalarına olumsuz etkide bulunuyor.

PUTIN’İN TUTUMUNA ELEŞTİRİ

Zelenskiy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu öneri çok daha önce hayata geçirilebilirdi. Savaş koşullarında her gün insan hayatı söz konusu. Yaklaşık bir haftadır, dünyadaki herkes için, hatta üç yıldır gerçeği kabul etmeyi reddedenler için bile, bu savaşı sürdüren ve uzatanın Putin olduğu apaçık ortada. Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine ‘evet’ cevabı veremiyor.” Bu ifadeler, Rusya liderine yönelik sert bir eleştiri olarak dikkat çekti.

TEKNOLOJİK GÜÇ GÖSTERİSİ

Zelenskiy, savaşın gölgesinde Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmaya da devam ettiğini açıkladı. 3 bin kilometre menzil kapasitesine sahip yerli üretim insansız hava aracının (İHA) testinin başarıyla tamamlandığını söyleyen Zelenskiy, bu gelişmenin ülkesinin teknolojik gücünü gösterdiğini belirtti. Bu hamle, ateşkes müzakerelerinin yanı sıra Ukrayna’nın sahada da hazırlıklarını sürdürdüğünü ortaya koydu.