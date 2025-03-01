ZELENSKIY’NİN ABD ZİYARETİ ÜZERİNE YAPILAN DEĞERLENDİRME

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’nin Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini ve Trump ile olan tartışmasını yorumladı. “Rus tarafı, Zelenskiy’nin uygunsuz, yozlaşmış ve anlaşmaya varamayacak durumda olduğunu defalarca belirtti. 28 Şubat’ta Washington’a yapılan bu ziyaret, Kiev rejiminin tam bir siyasi ve diplomatik çöküşünü gözler önüne serdi,” ifadelerini kullandı. Zaharova, Ukrayna yönetiminin 2022 baharında siyasi ve diplomatik müzakereleri reddettiğini, Batı’dan askeri ve mali yardımlar almak için türlü manipülasyonlara başvurduğunu öne sürdü. Zelenskiy’nin Washington’daki tutumunu “son derece kaba” olarak tanımlayan Zaharova, “Bu davranışlar, onun büyük bir savaşın sorumsuz kışkırtıcısı olarak dünya toplumu için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha doğruladı,” dedi. Zaharova’ya göre, Zelenskiy’nin tek amacı iktidarını korumak; bu uğurda muhalefeti yok ettiği, totaliter bir sistem kurduğu ve milyonlarca Ukraynalıyı ölüme gönderdiği iddiasında bulundu.

TRUMP- ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ VE İPTAL EDİLEN ANLAŞMA

Zaharova’nın değerlendirmesi, Zelenskiy’nin 28 Şubat 2025’te Trump ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmenin gergin atmosferini ortaya koyuyor. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısının iptal olduğu ve nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmadığı kaydedildi. Trump’ın Zelenskiy’ye, “Ya bu anlaşmayı imzalarsın ya da biz yokuz,” dediği ve Ukrayna liderini barışa hazır olmamakla suçladığı belirtiliyor. Zaharova, bu olayı “uluslararası diplomasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir azar” olarak tanımlayarak, Zelenskiy’yi destekleyen Avrupa liderlerinin “siyasi zayıflığını” eleştirdi.

RUSYA’NIN BARIŞ ŞARTLARI

Zaharova, Ukrayna’da adil ve sürdürülebilir bir barışın ancak krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Rusya’nın daha önce belirlediği hedeflerin değişmediğini ifade eden Zaharova, “Batı’nın NATO’yu genişletmeme sözünü ihlal etmesi ve Kiev rejiminin Rus dilini, kültürünü ve kilisesini sistematik olarak yok etmesi, krizin ana sebepleridir. Kiev ve Avrupa başkentleri bunu ne kadar erken fark ederse, barış o kadar yakın olur,” açıklamasını yaptı.

KÜRESEL YANKILAR

Zelenskiy’nin Washington ziyareti, ABD-Ukrayna ilişkilerinde yeni bir düşük nokta olarak öne çıkarken, Rusya’nın bu durumu propaganda malzemesi olarak değerlendirdiği görülüyor. Analistler, Trump’ın korumacı politikalarının ve Zelenskiy ile yaşanan çatışmaların, Ukrayna’ya verilen desteği olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, Rusya’nın açıklamaları, jeopolitik gerilimi artırma ve Ukrayna’yı yalnızlaştırma çabası olarak yorumlanıyor.