Zelensky: Putin Barış Değil, Ölüm İstiyor

ATEŞKES ÇALIŞMALARI VE SON GELİŞMELER

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, taraflardan gelen açıklamalar devam ediyor. Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Zelensky, Kiev’e gerçekleştirilen Rus saldırısında 4’ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını belirtti. Costa’ya, Ukrayna halkı ve saldırıda yakınlarını kaybeden aileler için ilettiği taziyeler için teşekkür etti.

GERÇEK NİYETİNİ AÇIKLADI

Saldırıyı ‘son derece alçakça’ olarak nitelendiren Zelensky, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçek niyetinin barışa adım atmak değil, ‘öldürmeye devam etmek’ olduğunu gösterdiğini ifade etti. Zelensky, Ukrayna’nın daha önce lider seviyesinde bir görüşmeye hazır olduğunu söylediğini hatırlatarak, Rusya’dan bu konuda herhangi bir sinyal almadıklarını belirtti. Bu nedenle, baskının gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, 19’uncu AB yaptırım paketinin güçlü olmasını beklediklerini de kaydetti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE AB ÜYELİĞİ

Görüşmede, güvenlik garantilerinin geliştirilmesi konusunun da ele alındığını belirten Zelensky, bu garantilerin üç bloktan oluşacağını aktardı. Bu bağlamda, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğinin en önemli garantilerden biri olduğunu söyledi. Zelensky, Moldova ile birlikte bu konuda kısa süre içinde ilerleme beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna dronelerinin üretimi için ek finansman ile SAFE ve PURL girişimlerinin uygulanmasının gündemde olduğunu ve Antonio Costa’nın bu araçların daha etkili hale gelmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.