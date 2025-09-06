Zelensky, Putin’in Moskova teklifini reddetti

BARİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasında barış süreci sürüyor. İki ülkenin liderlerinin yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmesi için çabalar artıyor, ancak tarafların taviz vermemesi işleri zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin yakın bir zamanda buluşabileceğini belirtti.

PUTİN’DEN GÖRÜŞME TEKLİFİ

Vladimir Putin, Çin’deki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Eğer Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin.” diyerek davetini iletti. Putin, ayrıca Kiev’deki müzakereler için siyasi iradenin eksik olduğunu ifade ederek, “Rusya ve Ukrayna ile en üst düzeyde görüşmek için en iyi yer Moskova” yorumunda bulundu.

ZELENSKY’DEN RET VE YENİ TEKLİF

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Putin’in Moskova’ya müzakereler için gelme önerisini reddetti. Zelensky, “Ülkem bombardıman altındayken Moskova’ya gidemem.” sözlerini kullandı. Putin’in Moskova önerisine yanıt olarak Zelensky, “Eğer Putin görüşmek istiyorsa Kiev’e gelebilir. Bu teröristlerin başkentine gidemem.” şeklinde bir açıklama yaptı ve “Herhangi bir formatta görüşmeye hazırım.” dedi.