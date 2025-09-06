Zelensky, Putin’in Moskova teklifini reddetti

BARİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci sürüyor. İki ülke liderinin yüz yüze görüşmesi için çabalar devam ederken tarafların uzlaşmaz tutumları işleri zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin yakın bir tarihte bir araya gelebileceklerini belirtti.

PUTİN’DEN DAVET

Vladimir Putin, Çin’de yaptığı açıklamada Zelensky’ye, “Görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” dedi. Ayrıca, Kiev’deki müzakereler için siyasi irade bulunmadığını vurgulayarak, “Rusya ve Ukrayna ile en üst düzeyde görüşmek için en iyi yer Moskova” şeklinde konuştu.

ZELESNKY’DEN RED VE ALTERNATİF TEKLİF

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise Putin’in Moskova’ya müzakereler için gelme davetini kabul etmedi. Zelensky, “Ülkem bombardıman altındayken Moskova’ya gidemem” ifadelerini kullandı. Putin’e alternatif bir öneride bulunarak, “Görüşmek istiyorsa Kiev’e gelebilir. Bu teröristlerin başkentine gidemem. Herhangi bir formatta görüşmeye hazırım” diye belirtti.