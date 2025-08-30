Zelensky: Putin’in Niyeti Barış Değil

ATEŞKES ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara yönelik yürütülen ateşkes çalışmalarında taraflardan gelen açıklamalar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

PUTİN’İN AMAÇLARI

Zelensky, Kiev’deki Rus saldırısında 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek, Costa’ya Rus saldırısında yakınlarını kaybeden aileler için ilettiği taziye mesajları için teşekkür etti. Saldırıyı ‘son derece alçakça’ olarak tanımlayan Zelensky, bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçek amacının barış sağlamak değil, katliama devam etmek olduğunu gösterdiğini vurguladı.

BASKI GEREKİYOR

Zelensky, Ukrayna’nın lider düzeyinde görüşmelere bir önceki defa hazır olduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, ancak Rusya’dan böyle bir yanıt almadıklarını belirtti. Bu nedenle baskı gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, 19’uncu AB yaptırım paketinin güçlü olmasını beklediklerini de dile getirdi.

AB ÜYELİĞİNE ÖNEM VURULDU

Görüşme sırasında güvenlik garantilerinin geliştirilmesi üzerinde durulduğunu ve tüm bu garantilerin üç ana blok üzerinde çalışıldığını aktaran Zelensky, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğinin bu garantilerden en önemlisi olduğunu söyledi. Moldova ile birlikte bu konuda yakın zamanda ileri adımlar atmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, Zelensky, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının üretimi için ek finansman sağlanması üzerinde durulduğunu ve SAFE ile PURL girişimlerinin uygulanmasının gündeme geldiğini belirtti. Antonio Costa’nın bu araçların daha verimli hale gelmesine destek vermeye hazır olduğunu da açıkladı.