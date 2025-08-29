Zelensky: Putin’in Niyeti Ölüm, Barış Değil

ATEŞKES ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde ateşkesle ilgili çalışmalar sürdüğü sırada, taraflardan peşpeşe açıklamalar geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bazı bilgilere yer verdi.

PUTİN’İN NİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Zelensky, Kiev’de gerçekleşen Rus saldırısında 4’ü çocuk olmak üzere toplam 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, pek çok kişinin de yaralandığını belirtti. Costa’ya, hayatını kaybedenlerin ailelerine ilettiği taziyeler için teşekkür eden Zelensky, saldırıyı “son derece alçakça” olarak tanımladı. Bu durumun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in asıl amacının barış değil, öldürmeye devam etmek olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

BASKI YAPILMASI GEREKEN BİR KONU

Zelensky, Ukrayna’nın liderler düzeyinde bir görüşmeye her zaman hazır olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak, fakat Rusya’dan böyle bir sinyal almadıklarını ve bu durumda baskı yapılmasının gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 19. AB yaptırım paketinin güçlü olmasını beklediklerini de ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİN ÖNEMİ

Görüşmede güvenlik garantilerinin geliştirilmesinin de ele alındığını ve bu garantilerin üç blok halinde olacağını belirten Zelensky, bunun yanı sıra en mühim garantilerden birinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği olduğunu söyledi. Yakın zamanda Moldova ile birlikte bu konuda olumlu gelişmeler beklediklerini aktardı. Ayrıca, Zelensky, Ukrayna dronelerinin üretimi için ek finansman sağlanması ve SAFE ile PURL girişimlerinin uygulanmasının gündeme alındığını, Antonio Costa’nın bu araçların daha etkili hale gelmesine yardımcı olmak için istekli olduğunu açıkladı.