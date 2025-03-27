Zelensky: Putin’in Sağlığına İlgili İddialar

SERT SÖYLEMLER SÜRÜYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler devam ediyor. İngiliz gazetesi Daily Mail’in aktardığına göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Zelensky, Putin’in sağlık durumu hakkında oldukça sert yorumlarda bulundu.

PUTİN YAKINDA ÖLECEK

Zelensky, “Putin yakında ölecek, bu bir gerçek ve son olacak.” ifadeleriyle dikkat çekti. Vladimir Putin’in uzun süredir sağlık sorunlarıyla ilgili spekülasyonlar gündemde. 72 yaşındaki liderin son dönemlerdeki beden görünümü, şiş bir yüz, seğiren bir bacak ve kan çanağına dönmüş gözleri, bu söylentileri güçlendiriyor.

DİKKAT ÇEKEN OLAYLAR

2022 yılında yaşanan bir olayda, Putin’in Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda kambur bir şekilde oturması ve masayı kavraması dikkatleri çekmişti. Ayrıca, sürekli öksürmesi ve ellerinin ayaklarının istemsizce sarsıntılı hareketler yapmasıyla ilgili raporlar da gündeme gelmişti.

SAĞLIK SORUNLARI ÜZERİNE İDDİALAR

Çeşitli işaretlerin bir araya gelmesi, Putin’in kanser veya parkinson hastalığına yakalandığı iddialarını gündeme getirdi. Zelensky, dün geceki röportajında, Putin’in “Avrupa Birliği’ni içeriden vurmaya çalıştığını” belirtti.