Dünya

Zelensky: Rusya ile her formatta hazırız

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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKY’DEN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yarın İstanbul’da planlanan Rusya ile görüşme hakkında bildirimlerde bulundu. Zelensky, Rusya ile savaşın sonlandırılması için “her türlü formatta” müzakere etmeye hazır olduklarını vurgulayarak, yarınki toplantıda Rusya’yı kimin temsil edeceğine bağlı olarak sonraki “adımların” ne olacağını belirleyeceklerini söyledi. Zelensky, “Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya’dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna’nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim” diye belirtti. Rusya, İstanbul’daki görüşmeye kimin katılacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ZELENSKY’İN ANKARA PROGRAMI

Zelensky, İstanbul’daki görüşme öncesinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini dile getirdi. Ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki toplantıya katılması durumunda İstanbul’a geçeceğini bildirdi. Zelensky, “Putin’i Türkiye’de bekliyoruz. Rusya’nın ‘Putin Ankara’ya değil, sadece İstanbul’a gelir’ gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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