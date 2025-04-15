Zelensky Sürekli Füze Almaya Çalışıyor

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmede Ukrayna’daki savaşla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, savaşın asla başlaması gerekmeyen bir çatışma olduğunu ifade ederek, “Bunu durdurabilirdi, Zelensky de durdurabilirdi, Putin de hiç başlatmamalıydı. Herkes suçlu.” şeklinde konuştu.

ZELENSKY’YE FÜZE TEKLİFİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir gazetecinin Zelensky’nin daha fazla Patriot hava savunma sistemi satın alma önerisiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, “Bilmiyorum, o her zaman füze almaya çalışıyor. Savaşa giriyorsanız, kazanabileceğinizden emin olmanız gerekir, değil mi? Kendi boyutunuzun 20 katı olan birine karşı savaşı başlatıp sonra da birilerinin size füze vermesini umamazsınız.” dedi.

ÇOK YAKINDA YENİ ÖNERİLER GELECEK

Trump, Ukrayna savaşını durdurma çabaları hakkında bilgi vererek, “Tek yapabileceğim bunu durdurmaya çalışmak, tek istediğim bu. Öldürmeleri durdurmak istiyorum ve bu konuda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Çok yakında çok iyi bazı öneriler duyacaksınız.” ifadesini kullandı.

SAVAŞIN BAŞLAMAMASI GEREKİYORDU

Kendi başkanlığı döneminde savaşın hiç gündeme gelmediğini vurgulayan Trump, “O savaş başladı ama asla başlamamalıydı. Biden bunu engelleyebilirdi. Putin’e de ‘Yapmayacaksın’ demiştim ve yapmadı. Dört yıl boyunca bu konu hiç gündeme bile gelmedi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.