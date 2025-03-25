Zelensky: Türkiye Karadeniz Ateşkesini Gözlemleyebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Suudi Arabistan’da bulunan ABD heyetinin Rusya ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği ayrı görüşmelerin ardından basın toplantısı yaptı.

RUSYA İLE ANLAŞMALARA GÜVEN YOK

Zelensky, görüşmeler sonrasında Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması hususundaki anlaşmanın hemen yürürlüğe girdiğini belirtti. Ancak, Rusya’nın bu anlaşmaları manipüle etmeye başladığını duyurdu. Zelensky, Rusya’nın bu anlaşmaları ihlal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump’tan silah desteği ve Rusya’ya yaptırım talep edeceğini ifade etti. “ABD tarafı, bu anlaşmaların kendi açıklamalarından sonra yürürlüğe girdiğini düşünüyor. Ancak Rusya’nın bu düzenlemelere uyacağına güvenmiyorum” dedi.

YAPTIRIMLARIN ZAYIFLATILMASI KABUL EDİLEMEZ

Zelensky, Ukrayna’nın anlaşmaları uygulama konusunda kararlı olduğunu, ancak Rusya’nın saldırılarına devam etmesi halinde “güçlü bir yanıt” verileceğini kaydetti. Görüşmeler sırasında ABD’li yetkililere enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin hedef alınmaması gereken tesislerin listesi sunulduğunu aktaran Zelensky, Rusya’nın tarım ve gübre ihracatının küresel pazara erişiminin yeniden sağlanmasına dair maddenin Ukrayna’ya ilişkin yazılı açıklamaya eklenmediğini bildirdi. “Bunun, yaptırımların ve pozisyonumuzun zayıflatılması anlamına geldiğine inanıyoruz” dedi.

TÜRKİYE ATEŞKESTE GÖZLEMCİ ROLÜ ÜSTLENEBİLİR

Zelensky, “ABD tarafı bu sürecin başarısız olmaması için pek çok detaya girmek istemedi. Ancak her durumda detayların cevaplarını anlamak zorundayız” şeklinde ifade etti. Karadeniz’de ateşkesi gözlemlemek için Türkiye’nin, enerji altyapısına yönelik ateşkes için ise Orta Doğu ülkelerinin dâhil olabileceğini belirtti. Ancak bu konuların henüz bu ülkelerle görüşülmediğine dikkat çekti. Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya değerli madenlerle ilgili genişletilmiş bir anlaşma taslağı sunduğunu açıklayan Zelensky, yeni taslağın henüz detaylı bir incelemeden geçemediğini, ancak ABD’nin Ukrayna’nın nükleer enerji sektörüne daha fazla dahil olma önerisinin taslakta yer almadığını bildirdi.