Zelensky, Türkiye'yi işaret etti!

zelensky-turkiye-yi-isaret-etti

BARIS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen barış süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlangıcından bu yana barış diplomasisi yürütüyor. Tarafların bir araya gelmesi ve ortak bir zeminde buluşması adına Türkiye’nin her zaman ev sahipliği yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında, iki ülke arasında müzakereler İstanbul’da gerçekleştirildi. Dünya genelinin dikkatini çeken bu görüşmeler, esir takası anlaşmasıyla sonuçlandı ve şimdi gözler Putin ile Zelensky arasındaki görüşmeye çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky’nin kısa bir süre içinde buluşabileceğine dair sinyal verdi. Bu gelişmelerin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de barış görüşmeleri için Türkiye’yi tekrar işaret etti. Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeye yönelik olarak “Türkiye ve Körfez ülkeleri ev sahipliği yapabilir” açıklamasında bulundu.

Konya’da Zanlı Tarlada Yakalandı

Konya'da bir baba ve 11 yaşındaki oğlunun cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.
Ankara’da Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da hafriyat kamyonunun bir otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, olayın meydana geldiği bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

