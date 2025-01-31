Zengin Beckham Çiftinin Mutlu Aile Yaşamı

BECKHAM ÇİFTİNİN SERVETİ

Victoria ve David Beckham, dünyanın en varlıklı insanları arasında bulunuyor. Bu ünlü çiftin ortak serveti 450 milyon dolar olarak değerleniyor. Hem kendileri bu servetin tadını çıkarıyor hem de dört çocuklarına güzel bir yaşam sunuyorlar.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

Beckham çiftinin emekli olmadığı ve iş hayatına devam ettiği gözlemleniyor. İsimleri artık bir marka haline gelen Beckham ailesinin çocukları dünyaya geldiğinde, zaten oldukça kazanan bir çift olarak tanınıyorlardı.