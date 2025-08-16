Gündem

Zeydan Karalar, AYM’ye Başvurdu

zeydan-karalar-aym-ye-basvurdu

ADA’DA BELEDİYE BAŞKANININ HUKUKİ SÜREÇLERİ

Adana’da, belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınıp sonrasında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını duyurdu.

HUKUKA AYKIRI UYGULAMALAR İDDİASI

Ersöz, açıklamasında, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” şeklinde belirtti.

