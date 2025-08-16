Gündem

Zeydan Karalar AYM’ye Başvurdu

ADANA BELEDİYE BAŞKANININ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Adana’da, belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptıklarını bildirdi.

YETKİ SAPTIRMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Ersöz, yaptığı açıklamada, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” dedi.

